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Zinchenko'dan Konoplyanka'ya ''Come to Beşiktaş'' çağrısı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.08.2019 08:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Yevhen Konoplyanka'ya sürpriz bir isimden transfer çağrısı geldi. Ukraynalı yıldızın Manchester City'de forma giyen arkadaşı Oleksandr Zinchenko, Konoplyanka'nın paylaşımının altına "Come to Beşiktaş" yazdı.

Zinchenko'dan Konoplyanka'ya ''Come to Beşiktaş'' çağrısı

Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın paylaşımına çarpıcı bir yorumda bulundu. Zinchenko, Ukraynalı yıldızın yaptığı paylaşımın altına "Come to Beşiktaş" yazdı. Bu hareket, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

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Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Konoplyanka hakkında yaptığı açıklamada "Takımla kampa katılmadı ama çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor. Fit kalmaya devam etmek istiyor ve kendisine kulüp arıyor" sözlerini kullandı.

SERDAR ADALI KONOPLYANKA İÇİN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Konoplyanka, teknik ekibin aşırı istediği bir isim değil. İlerleyen günlerde önümüze ne gelir, ne çıkar, işin mali kısmında da ne olur, ona göre karar veririz. Sanırım kendi de bir açıklama yapmış "Beşiktaş'a gitmek istiyorum" diye. Bakarız, önümüze bir gelsin. Şartları da çok önemli. Takım içindeki dengeleri bozmadan bir şeyler yapmak lazım" açıklamasını yapmıştı.

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Oleksandr Zinchenko Yevhen Konoplyanka Beşiktaş Manchester City

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