Zinchenko ile Mudry arasında görülmemiş diyalog! ''Senin taş... koparırım!''

Karşılaşmanın ardından konuşan Zinchenko, Mudryk'in golünü yorumladı. Zinchenko, ''Mudryk adına ve milli takım adına çok mutluyum, güzel bir gol attı. Mykhaylo Mudryk'in golü önemliydi çünkü oyunu bitirdi'' dedi.

"EĞER ARSENAL'E BUNU YAPARSAN..."

Bu hafta sonunda Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak maçta rakip olacakları hatırlatılması üzerine konuşan Zinchenko, ''Golün ardından onun yanına gittim ve söyledim, 'Eğer bunun aynısını Arsenal'e karşı yapar ya da yapmaya kalkışırsan senin taş.... koparırım.' Umarım dediğimi dikkate alır.'' şeklinde konuştu.

Chelsea ile Arsenal, 21 Ekim Cumartesi günü Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.





