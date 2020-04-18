YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Zincirlikuyu Caddesi’nde üst yapı çalışmalarına başlandı

Zincirlikuyu Caddesi’nde üst yapı çalışmalarına başlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.04.2020 14:00 | Son Güncelleme

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde biten altyapı çalışmaları sonrasında üst yapı çalışmalarına başlanıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde biten altyapı çalışmaları sonrasında üst yapı çalışmalarına başlanıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Alt yapı çalışması sonrasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri caddede üst yapı yenileme çalışmasına başladı. Caddedeki çalışmalar kapsamında kazı işini bitiren ekipler, PMT malzeme serimine başladı. Üst yapı yenileme çalışması dahilinde toplam bin 620 ton PMT serimi ve yaklaşık bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Zincirlikuyu Caddesinde ayrıca baskı betonlu kaldırım ve aydınlatma direklerinin yenileme imalatları yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:05
İkindi
16:49
Akşam
19:50
Yatsı
21:16

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beylik Eczanesi
Gebze
Banu Eczanesi
Korfez
Şifa Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

'yerim Destanınızı' Yazısını Yazan Gazeteci, Adli Kontrolle Serbest

'yerim Destanınızı' Yazısını Yazan Gazeteci, Adli Kontrolle Serbest

Polis hırsızı elinden kaçırdı

Polis hırsızı elinden kaçırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.