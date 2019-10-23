SPOR

Zinedine Zidane: Courtois bizi yenilgiden kurtardı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2019 01:03 | Son Güncelleme

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kalecileri Courtois’nın Galatasaray karşısında takımını mağlubiyetten kurtardığını söyledi.

Zinedine Zidane: Courtois bizi yenilgiden kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yenen Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, kalecileri Thibaut Courtois'nın kendilerini yenilgiden kurtardığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Zidane, Galatasaray'ın ilk dakikalarda gol pozisyonları ürettiğini belirterek, "Rakip çok ciddi 2 gol pozisyonuna girdi. Courtois iyi oynadı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Keşke ikinci, üçüncü golü bulabilseydik. 90 dakika bunun için uğraştık ama olmadı." diye konuştu.

Galatasaray müsabakası öncesinde koltuğunun tehlikede olduğunun söylenmesi üzerine Zidane, "Ben buradayım ve görevimin başındayım. Takımım da bugün çok iyi iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Thibaut Courtois'nın Florin Andone'nin girdiği pozisyonlara izin vermediğini aktaran 47 yaşındaki teknik adam, "Courtois'nın ilk yarıda kurtardığı pozisyonlar vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. İkinci yarıda çok ciddi pozisyonlar bulduk ama farkı açamadık. Bu kolay değildi. Sonuçta çok ciddi bir rakibe karşı oynuyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

Zidane, maçta iyi oynamadıkları yönündeki eleştiri üzerine, "Size katılmıyorum. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Devler Ligi'nde gol sağanağı!Devler Ligi'nde gol sağanağı!
Real Madrid İstanbul'daReal Madrid İstanbul'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi zinedine zidane real madrid

En Çok Okunan Haberler

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif!

Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif!

Real Madrid G.Saray'ı ilk maçta yıktı!

Real Madrid G.Saray'ı ilk maçta yıktı!

Süper Lig ekibinde sürpriz istifa

Süper Lig ekibinde sürpriz istifa

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zinedine Zidane: Courtois bizi yenilgiden kurtardı

Zidane Courtois'ya duacı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları başladı

Devler Ligi'nde gol sağanağı!

Real Madrid İstanbul'a geldi

Real Madrid İstanbul'da

Ali Palabıyık Leipzig - Zenit maçını yönetecek

UEFA'dan Palabıyık'a dev görev

UEFA, Ruud Vormer'e 3 maç ceza verdi

G.Saray'a müjde! 3 maç ceza aldı

2020 Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıklar Londra'da anlatıldı

2020 Devler Ligi finaline hazırlıklar sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.