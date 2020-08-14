Zion Williamson, Lebron James'in tahtına aday

Kolejde sergilediği performansla büyük ilgi uyandıran ve potansiyeline ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu olan 20 yaşındaki Williamson, NBA'e uyum sağlamayı başardı.

Zion Williamson, Pelicans tarafından bir numaradan draft edildikten sonra güçlü fiziği, hızı ve pota altındaki etkili oyunu sayesinde NBA tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen LeBron James'in çaylak yılındakinden daha iyi istatistiklere imza attı.

ZİON'DAN İLK SEZONUNDA 22,5 SAYI ORTALAMA

Zion Williamson, sağ dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle NBA kariyerine gecikmeli başladı. NBA'deki ilk maçına ocak ayında San Antonio Spurs karşısında çıkan Williamson, 22 sayı ve 7 ribaunt üretti. 4'te 4 üç sayı isabetiyle oynayan genç basketbolcu, ilk maçında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

İlk sezonunda maç başına 27.8 dakika süre alan Williamson, 22,5 sayı, 6,3 ribaunt, 2,1 asist ortalamaları tutturdu. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42,9 ile oynayan Williamson, genel isabet oranında ise yüzde 58,3 ortalama yakaladı.

NBA'de üst üste 10 karşılaşmada en az 20 sayı kaydeden en genç basketbolcu olmayı da başaran Williamson, Ja Morant (Memphis Grizzlies) ve Kendrick Nunn (Miami Heat) ile birlikte yılın çaylağı ödülünün adayları arasına girdi.