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Ziraat Bankkart, yarın Greenyard Maaseik ile karşılaşacak

07.02.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankkart, yarın Greenyard Maaseik ile karşılaşacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika ekibi Greenyard Maaseik ile karşılaşacak.

Steengoed Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Üç galibiyeti olan Ziraat Bankkart ikinci sırada yer alırken, galibiyet elde edemeyen Belçika temsilcisi sonra sırada bulunuyor.

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