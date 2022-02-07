Ziraat Bankkart, yarın Greenyard Maaseik ile karşılaşacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika ekibi Greenyard Maaseik ile karşılaşacak.

Steengoed Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Üç galibiyeti olan Ziraat Bankkart ikinci sırada yer alırken, galibiyet elde edemeyen Belçika temsilcisi sonra sırada bulunuyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz