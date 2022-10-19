Ziraat fakültesi mezunu Ağrılı genç kız, devlet desteğiyle besici oldu

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Tarım ve Orman Bakanlığının projesinden yararlanarak köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan Ağrılı 24 yaşındaki Kibar Uzun, kısa sürede hayvan sayısını artırdı.

Kibar Uzun, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden 2020'de mezun olup ailesinin yaşadığı Yolluyazı köyüne döndü.

Hayvancılık yapan ailesini örnek alan Uzun, bu yıl ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bakanlıktan aldığı 100 bin liralık hibe desteğinin üzerine 70 bin lira ekleyerek aldığı 18 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başlayan Uzun, girişimciliğiyle diğer kadınlara da örnek olmak istiyor.

Kibar Uzun, AA muhabirine, dünyada tarım ve hayvancılığın öneminin her geçen yıl daha arttığını, kendisinin de bir girişimci olarak üretime katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendi işini kurmak için çeşitli araştırmalar yaptığını anlatan Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırırken "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne denk geldiğini dile getirdi.

Projeden faydalanarak 18 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başladığını belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Şu an 24 hayvanla yetiştiricilik yapıyorum. Bakanlığın projelerle kadınlara öncülük etmesi bizleri geliştiriyor. Benim gibi kızların bu tür projelere başvurmasını istiyorum. Projeden çok memnunum. Geri ödemesiz olduğu için ekstra bir güç sağlıyor. Kendi işini kurmak isteyenler bu projeye başvurabilir."

- "Genç kadın girişimciler kendilerini geri planda bırakmasın"

Uzun, kendi işinin patronu olduğunu, hayvancılığı severek yaptığını ve işletmesini biraz daha büyütmek istediğini belirtti.

Bir genç olarak kadınlara örnek olmak istediğini dile getiren Uzun, "Projeden çok memnunum ve özellikle benim gibi genç kadın girişimciler, kendilerini geri planda bırakmayarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın projelerini araştırıp yararlansınlar. Sadece tarım için demiyorum başka alanlarda da projeler bulunmaktadır. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum ve projelerin devamını diliyorum." diye konuştu.

İşlerini büyütmek için kadın çiftçilere yönelik desteklerin tamamından faydalanmak istediğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"18 hayvan alıp 4 ay besledikten sonra satıp sayıyı 24'e yükselttim ve artan parayla da 30 büyükbaş hayvan kapasiteli ahır yaptım. Hayvanlarımın yemini de üretiyorum, arpa, buğday, mısır ve fiğ ekiyorum. Samanı buradan karşılıyorum ve artan tohumu da ayırıp diğerlerini de karma yem olarak hayvanlarıma veriyorum. Herhangi bir maliyet olmadan hepsini karşılıyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise kentte birçok kişinin bu projeye başvurduğunu belirterek, Kibar Uzun ve diğer üreticilerin yörede hayvancılıkla uğraşmak isteyenlere örnek olacağını söyledi.

