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Ziraat Katılım ikinci çeyreği 2,1 milyar TL kâr ile tamamladı

10.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir: - "Bankamızın 2022 yılı ikinci çeyreğinde ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 140 milyar TL olarak gerçekleşti"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek, 2022 yılının ikinci çeyreğini 2,1 milyar TL kâr ile tamamladı.

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, 2022 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2022 ikinci çeyreğinde, 2021 sonuna göre yüzde 54 artışla 151,6 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, "Aynı döneme göre, toplanan fonlar yüzde 62 artış ile 126,5 milyar TL olurken, kullandırılan nakdi fonlar ise yüzde 56 artışla 103,5 milyar TL seviyesine çıktı.

Bankamızın 2022 yılı ikinci çeyreğinde ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 140 milyar TL olarak gerçekleşti. Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek, 2022 ikinci çeyreğini 2,1 milyar TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştırarak, biri yurtdışı şubesi olmak üzere toplamda 141 şubeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

- "Kira sertifikası ihraçlarımız toplamda 44,1 milyar TL'ye ulaştı"

2022'nin ikinci çeyreğinde 8 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran Özdemir ,"Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 3,8 Milyar TL fonlama temin edildi. Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 117 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 44,1 milyar TL hacme ulaştı." yorumunu yaptı.

Ziraat Katılım Bankacılık Okulu’nun önemli bir misyon üstlendiğini belirten Özdemir, "İşe yeni başlayacak olan uzman yardımcılarının Katılım Bankacılığı konusunda ihtisas sahibi olmaları için düzenlediğimiz Katılım Bankacılığı Okulu'nda 4. dönem eğitim programımızı, bu yıl İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdik.

Bankamızın açmış olduğu sınavda başarılı olan adaylarımız, Katılım Bankacılığı Okulu’nda almış oldukları eğitimin ardından Genel Müdürlük birimlerimiz ve şubelerimizde göreve başladı. Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusunda sektöre genç ve nitelikli bankacılar yetiştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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