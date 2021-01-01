YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Ziraat Mahallesi’nin içme suyu hatları yenilendi

Ziraat Mahallesi’nin içme suyu hatları yenilendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.01.2021 21:47 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ziraat Mahallesi’nin içme suyu hatlarının yenilenmesi sorununu çözdüklerini ifade etti.Mahallenin diğer bir sorunun ise, elektrik hatlarının yer altına alınması olduğunu ifade eden Başkan Işık, OEDAŞ’ın hatların yer altına alınmasını 2021 yılı programına aldığını söyledi.İşlemin bitmesinin ardından mahalledeki tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözeceklerini belirten Başkan Işık, “Yağmur suyu hattını döşenmesi ile ilgili planlamamızı aldık.

Ziraat Mahallesi’nin içme suyu hatları yenilendi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ziraat Mahallesi’nin içme suyu hatlarının yenilenmesi sorununu çözdüklerini ifade etti.
Mahallenin diğer bir sorunun ise, elektrik hatlarının yer altına alınması olduğunu ifade eden Başkan Işık, OEDAŞ’ın hatların yer altına alınmasını 2021 yılı programına aldığını söyledi.
İşlemin bitmesinin ardından mahalledeki tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözeceklerini belirten Başkan Işık, “Yağmur suyu hattını döşenmesi ile ilgili planlamamızı aldık. 2021 yılı ve sonrası için Mahalle Muhtarımız Zeki Beyaz taleplerini yazılı olarak iletti. Sosyal tesis talebi var. Özellikle mahallenin imar yönünden kat artışı talebi var. Pazartesi pazarının yanlarının kapatılması talebi vardı. Bunun ihalesini yaptık. Yakında imalatına başlanacak” dedi.
Mahalle fırınının doğalgaza dönüştürülmesi, Tarım İl Müdürlüğünün önündeki durakların kapalı olması, dört yol kavşağını yayaların rahat bir şekilde kullanabilmesi adına düzenlenmesi, bazı caddelerde trafik düzenlemesi gibi talepleri de aldıklarını belirten Başkan Işık, “Kent ışıklarının demiryoluna kadar uzatılması, 12 numaralı otobüs hattının güzergahının ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlemesi, bazı parkların yenilenmesi gibi diğer taleplerini de aldık” dedi.
Pazartesi pazarının haftanın diğer günlerinde farklı etkinlikler için kullanılması talebini de değerlendireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Işık, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin, sokak hayvanları ile ilgili de çözüm bulunması adına yaptıkları talepleri aldıklarını söyledi. Başkan Işık yapılan son anket çalışmasında Ziraat Mahallesinde belediye hizmetlerinden memnun olanlarının oranın yüzde 80 olduğunu söyledi. Başkan Işık, “Merkez mahallelerimizde belediyenin hizmetlerinden en çok memnun olan mahallemiz Ziraat Mahallemiz oldu. Toplam 66 mahallemiz içinde ise memnuniyet oranı en yüksek altıncı mahallemiz oldu. Bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Vatandaşımız yapılan hizmeti görüp, bunu takdir ettiği için minnetlerimizi sunuyorum. Memnun olmayan vatandaşlarımızı da memnuniyeti artıracak şekilde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
Ziraat Mahallesi Muhtarı Zeki Beyaz ise, yaptığı konuşmada belediye çalışanlarına gecesine gündüzlerine katarak çalıştıkları için teşekkür etti.

Ziraat Mahallesi’nin içme suyu hatları yenilendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:09
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Çilek Eczanesi
Merkez
Demıral Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.