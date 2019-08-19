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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kuraları çekildi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 35 Amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 takımın katılacağı birinci eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası'nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim." ifadelerini kullandı.

Kupada 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 ekibin katılacağı 1. eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kura çekimi sonunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Maltepespor-Hendekspor

1877 Alemdağspor-Modafen

Belediye Derincespor-Edirnespor

Yalova Kadıköy-Bigaspor

Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor

Somaspor-Akşehirspor

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 Spor

Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor

İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor

Çubukluspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor

Kilis Belediyespor-Dersimspor

Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02

Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor

Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi

Ağrı 1970-Iğdırspor

Kars 36-Hoçvan

1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor

Görelespor-Merzifonspor

Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868

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