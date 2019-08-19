Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez nezaretinde belirlendi.

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası'nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim." ifadelerini kullandı.

Kupada 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 ekibin katılacağı 1. eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2. eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kura çekimi sonunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Maltepespor-Hendekspor