Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kurası çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp yetkilileri katıldı.

İkinci turda, birinci tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 53 olmak üzere toplam 74 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 11-12-13 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:

Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor

Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor

Iğdıresspor-Bitlis Özgülderespor

Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliğispor

Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor

Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare

Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor

Ofspor-1461 Trabzon

Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 Spor

Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor

Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954