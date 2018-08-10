Ziraat Türkiye Kupası 2018/19 sezonu maç takvimi açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta 1. tur maçlarıyla başlayacak kupada final karşılaşmasının, 16 Mayıs 2019'da oynanacağı belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi şöyle:
1. tur: 29 Ağustos
2. tur: 12 Eylül
3. tur: 25-26-27 Eylül
4. tur: 30-31 Ekim, 1 Kasım
5. tur ilk maçlar: 4-5-6 Aralık
5. tur ikinci maçlar: 18-19-20 Aralık
Son 16 turu ilk maçlar: 15-16-17 Ocak 2019
Son 16 turu ikinci maçlar: 22-23-24 Ocak 2019
Çeyrek final ilk maçlar: 5-6-7 Şubat 2019
Çeyrek final rövanş maçları: 26-27-28 Şubat 2019
Yarı final ilk maçlar: 3 Nisan 2019
Yarı final ikinci maçlar: 24 Nisan 2019
Final: 16 Mayıs 2019
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