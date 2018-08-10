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Ziraat Türkiye Kupası 2018/19 sezonu maç takvimi açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun maç takvimi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada 29 Ağustos'ta 42 amatör takımının katılımıyla tek maç üzerinden 1'inci eleme turunun oynanmasıyla başlayacak olan Türkiye Kupası, 16 mayıs tarihindeki finalle sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2018/19 sezonu maç takvimi açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta 1. tur maçlarıyla başlayacak kupada final karşılaşmasının, 16 Mayıs 2019'da oynanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu maç takvimi şöyle:

1. tur: 29 Ağustos

2. tur: 12 Eylül

3. tur: 25-26-27 Eylül

4. tur: 30-31 Ekim, 1 Kasım

5. tur ilk maçlar: 4-5-6 Aralık

5. tur ikinci maçlar: 18-19-20 Aralık

Son 16 turu ilk maçlar: 15-16-17 Ocak 2019

Son 16 turu ikinci maçlar: 22-23-24 Ocak 2019

Çeyrek final ilk maçlar: 5-6-7 Şubat 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 26-27-28 Şubat 2019

Yarı final ilk maçlar: 3 Nisan 2019

Yarı final ikinci maçlar: 24 Nisan 2019

Final: 16 Mayıs 2019

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Futbol

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