Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Üçüncü eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve 2. eleme turu sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım mücadele edecek.
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