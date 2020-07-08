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Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşması 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak!

Türkiye Kupası finali ile ilgili açıklama geldi. Bir süredir nerde yapılacağı merak konusu olan maçın tarihi ve stadı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, ZTK finali 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.30'da oynanacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
arkadaşlar rekabet hep olsun ama gelin bu sene tepki gösterelim devletimizin parasını dış transferlere yedirmeyelim
yerli genç düşük ücretli transfer istiyoruz
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