Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak!

Türkiye Kupası finali ile ilgili açıklama geldi. Bir süredir nerde yapılacağı merak konusu olan maçın tarihi ve stadı açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, ZTK finali 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21.30'da oynanacak.
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