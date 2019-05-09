Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı.
15 Mayıs Çarşamba günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı başladı. Sivas'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı finalin e-bilet sistemiyle satılan biletlerini taraftarlar passo.com.tr internet sitesi üzerinden alabilecek.
40 ve 80 TL'den satışa çıkan biletler ayrıca Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Türk Telekom Stadyumu ve Spor Toto Akhisar Stadyumu Passolig gişelerinden de temin edilecek.
Bilet fiyatları ve tribün dağılımı şu şekilde:
AKHİSARSPOR
Maraton (Doğu) Tribünü: 80 TL
Kuzey Kale Arkası: 40 TL
GALATASARAY
VIP (Batı) Tribünü: 80 TL
Güney Kale Arkası: 40 TL
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