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Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 09.05.2019 21:06 | Son Güncelleme

Akhisarspor ile Galatasaray arasında, 15 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı

Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin biletleri satışa çıktı.

15 Mayıs Çarşamba günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı başladı. Sivas'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı finalin e-bilet sistemiyle satılan biletlerini taraftarlar passo.com.tr internet sitesi üzerinden alabilecek.

40 ve 80 TL'den satışa çıkan biletler ayrıca Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Türk Telekom Stadyumu ve Spor Toto Akhisar Stadyumu Passolig gişelerinden de temin edilecek.

Bilet fiyatları ve tribün dağılımı şu şekilde:

AKHİSARSPOR

Maraton (Doğu) Tribünü: 80 TL

Kuzey Kale Arkası: 40 TL

GALATASARAY

VIP (Batı) Tribünü: 80 TL

Güney Kale Arkası: 40 TL

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

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