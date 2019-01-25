Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 30 Ocak'ta

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor'un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.

