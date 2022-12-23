Ziraat Türkiye Kupası KURA ÇEKİMİ CANLI nereden izlenir? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kurası ŞİFRESİZ mi?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için geri sayım başladı. Bugün yapılacak olan kura çekimi sonrası ZTK son 16 turu eşleşmeleri belli olacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği kura çekimine dair detaylar merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kurasına dair tüm detayları sizler için derledik...
Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü (Bugün) saat 11.30'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar şöyle;
MKE Ankaragücü
HangiKredi Ümraniyespor
Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir
Fenerbahçe
Teco Karacabey Belediyespor
VavaCars Fatih Karagümrük
Corendon Alanyaspor
Trabzonspor
Beşiktaş
Kayserispor
Konyaspor
Gaziantep FK
Rizespor
Galatasaray