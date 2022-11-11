Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2022 Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bekleniyor!

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman, sorusunun yanıtı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda 32 takım eşleşecek ve karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların kendi statlarında oynanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi ve saati...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, bugün (11 Kasım Cuma) yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek.
Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.