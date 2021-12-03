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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

03.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kupada 5. tur kura çekimi tamamlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura sonuçlarının ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekiminin ardından tarihler netleşti.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların kendi evinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN RAKİPLERİ

Fenerbahçe ile Afyonspor, Beşiktaş ile Altay, Galatasaray ile Denizlispor ve Trabzonspor ile Beypiliç Boluspor eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri kim oldu?

TÜRKİYE KUPASINI KAZANAN TAKIMLAR

Galatasaray 18
Beşiktaş 10
Trabzonspor 9
Fenerbahçe 6
Altay 2
Ankaragücü 2
Gençlerbirliği 2
Göztepe 2
Kocaeli 2
Kayserispor 1
Bursaspor 1
Eskişehirspor 1
Sakaryaspor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1

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