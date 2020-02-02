Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Buna göre maçların tarihleri ve müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:
Trabzonspor-BB Erzurumspor: Abdülkadir Bitigen
GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.
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