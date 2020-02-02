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Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 02.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Buna göre maçların tarihleri ve müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:

4 ŞUBAT SALI

Trabzonspor-BB Erzurumspor: Abdülkadir Bitigen

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

6 ŞUBAT PERŞEMBE

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş maçları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak.


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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor

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