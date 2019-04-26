Ziraat Türkiye Kupası'na Galatasaray damgası

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'u eleyerek finale yükselen Galatasaray, bu organizasyondaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALDE

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 57.'si düzenlenen Türkiye Kupası'nda en çok finale çıkan ve en fazla şampiyonluk elde eden takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Galatasaray, 23. kez finale yükseldiği kupada daha önce 17 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Bu organizasyondaki şampiyonluk sayısında sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi olan Beşiktaş, 9 kez kupayı müzesine götürdü.

SON 6 SEZONDA 4. KEZ FİNALDE

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 4. kez finale çıkmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, kupada 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında üst üste 3 kez final oynadı. Galatasaray, bu üç sezonda da şampiyonluğa ulaştı.

FATİH TERİM'İN 4. FİNALİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4. kez kupa finalinde mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kupada final oynadı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı bu finallerin ikisini kazanırken, birisini kaybetti. Fatih Terim, 19 yıl sonra sarı-kırmızılı takımın başında kupada final maçına çıkacak.