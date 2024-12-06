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Ziraat Türkiye Kupası'na katılmamak için yazı göndermişlerdi! TFF'den Fenerbahçe açıklaması: Gerekli değerlendirmeler yapılacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.12.2024 20:52
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Fenerbahçe ve Kasımpaşa Kulübü'nün, Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin katılım sağlamamak için yazı yazdığı belirtildi ve "Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır" denildi.

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmamak için yazı göndermişlerdi! TFF'den Fenerbahçe açıklaması: Gerekli değerlendirmeler yapılacak

Fenerbahçe ve Kasımpaşa, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığı, iki kulübün de konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.

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"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA BİLDİRMİŞTİR"

TFF tarafından konu özelinde bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

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Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

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"İLGİLİ KURULLAR GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPACAKTIR"

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır"

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası fenerbahçe türkiye futbol federasyonu
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