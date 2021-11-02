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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi

02.11.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimleri gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimleri gerçekleştirildi.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

EŞLEŞMELER

Fatih Karagümrük - Sarıyer
Adana Demirspor - Serik Belediyespor
Adanaspor - Kocaelispor
Gaziantep FK - Sakaryaspor
Antalyaspor - Amed Sportif
Boluspor - 52 Orduspor
Göztepe - Kahta 02 Spor
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor
Çaykur Rizespor - Ankaraspor
Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon
Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor
Altay - Manisa FK
MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankara Demirspor
Denizlispor - Ağrı 1970 Spor
Medipol Başakşehir - Bodrumspor
Bursaspor - Kırşehir Belediyespor
ÖK Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
Kasımpaşa - Alanya Kestelspor
Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor
İstanbulspor - Afjet Afyonspor
Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
RH Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
BS Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye GS
Yukatel Kayserispor - AH Iğdır FK
İH Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor
Yılport Samsunspor - Uşakspor

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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