SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 02.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 20.45'e alındığını açıkladı. Finalin ilk tarihi 16 Mayıs Perşembe günü olarak açıklanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı müsabakanın tarihinin değiştirildiğini açıkladı. Daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan final karşılaşmasının, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'e alındığı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının yayın planlarında yapılan değişiklik sebebiyle 15 Mayıs Çarşamba gününe alınmasını kararlaştırdı. Alınana karara göre; Akhisarspor ile Galatasaray kulüpleri arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak" denildi.

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Linnes 100. maçında gol attıLinnes 100. maçında gol attı
Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanıAslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray akhisarspor

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

G.Saray'da sakatlık şoku!

G.Saray'da sakatlık şoku!

Volkan Demirel'in cezası belli oldu

Volkan Demirel'in cezası belli oldu

Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi

Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akhisar finale göz kırptı

Akhisar finale göz kırptı

Aslan avantajı kaptırdı

Aslan avantajı kaptırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti

Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti

Martin Linnes 100. maçında gol attı

Linnes 100. maçında gol attı

Yeni Malatyaspor 2 - 5 Galatasaray

Aslan, Malatya'da gol şov yaptı! Kupada rövanş zamanı

Akhisarspor 1 - 0 Ümraniyespor

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

İşte Malatya - G.Saray maçının VAR hakemi

Ümraniyespor 0 - 1 Akhisarspor

Akhisar finale göz kırptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.