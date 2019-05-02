Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı müsabakanın tarihinin değiştirildiğini açıkladı. Daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan final karşılaşmasının, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'e alındığı kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının yayın planlarında yapılan değişiklik sebebiyle 15 Mayıs Çarşamba gününe alınmasını kararlaştırdı. Alınana karara göre; Akhisarspor ile Galatasaray kulüpleri arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak" denildi.
Efsane isimden Loris Karius için şok sözler
Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi
Galatasaray transfer için masaya oturdu
Nobre futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet
Karaman moral yüklüyor
Melo'dan olay paylaşım! Volkan Demirel...
Yanal'dan Fenerbahçe iddiası
Trabzonspor 8 sene sonra ilki yaşıyor
Altınordu'da sakatlık şoku
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Ve Hazard anlaşmayı resmen açıkladı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum