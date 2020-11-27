Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan mücadeleler 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak. 4. turda tur atlayan 26 takımın yanı sıra geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Trabzonspor ve Avrupa Kupaları’nda mücadele etme hakkı kazanan M.Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yer aldığı kura 32 takımla çekildi. Statü gereği 16 takım seri başı olurken, karşılaşmalar seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hazır bulundu. HAMİT ALTINTOP: YILMAZ HOCAMIZA ACİL ŞİFALAR DİLERİM Kura çekimi öncesinde açıklamada bulunan TFF İcra Kurulu Üyesi Hamil Altıntop, Maradona’nın futbol dünyasına veda ettiğini belirterek, "Futbolu sevdiren, futbolu güzelleştiren bir efsaneydi. Tarihte büyük yazılarla yazılan ve anılar bırakan bir kişiliğe sahipti. Benim gibi herkes Maradona’yı güzel şekilde anacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Pandemi şartlarında kupa maçlarının insanları keyiflendirdiğini söyleyen Altıntop, "Pandemi şartlarının zor olduğunu biliyoruz ve bunu da herkes kabul etti diye düşünüyorum. Futbolun yine de hayata güzel şeyler katacağını bu dönemde de görüyoruz. Tek maçın önemi, keyfi ve güzelliğinden bahsettik. Sürpriz sonuçlar da oldu. Süper Lig’den veda eden takımlar oldu. Umuyorum ki 5. turda da güzel ve keyifli maçlar olacaktır. Katılan takımları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Son olarak Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Teknik Direktör Yılmaz Vural’la ilgili konuşan Altıntop, “Yılmaz Vural hocamıza çok geçmiş olsun diyorum. Allah’tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur” diye konuştu. Türkiye Kupası’nda mücadele eden alt lig takımlarının büyük bir cesaret sahibi olduğunu dile getiren Hamil Altıntop, “Burada genç oyuncu havuzunun da arttığını görüyoruz. Bu biraz zaman alacak bir iş ve emek istiyor. Biraz mesai yapmamız gerekiyor. Avrupa’da bunun örnekleri var ama biz biraz da kendimize has bir şey yapmak istiyoruz. Bütün hocalarımızdan faydalanıyoruz ama bu ekibi büyüterek aynı yola birlikte gitmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.