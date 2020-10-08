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Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 08.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

2020 - 2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belirlendi. Planlamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupa mücadelesi; 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak 1. eleme turu maçları ile başlayacak.

Kupada 2. eleme turu maçları 20-22 Ekim, 3. tur 3-5 Kasım, 4. tur 24-26 Kasım ve 5. tur 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

(AA)

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