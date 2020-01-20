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  4. Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri açıklandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 6 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

22 OCAK ÇARŞAMBA

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 OCAK PERŞEMBE

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

(AA)

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Futbol hakem Ziraat Türkiye Kupası

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