Ziraat Türkiye Kupası'nda yürekler ağza geldi! Düdük çaldı, hakem rahatsızlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kupanın 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada futbolseverleri korkutan anlar eden anlar yaşandı.

DÜDÜK ÇALDI, RAHATSIZLANDI

Müsabakanın FIFA kokartlı dördüncü hakemi Cansu Tiryaki, ilk düdükten yalnızca birkaç dakika sonra rahatsızlandı. Yönetime devam edemeyen Tiryaki, kenara gelerek yedek kulübesinde bir süre oturdu ardından soyunma odasına götürüldü.

YERİNE YAN HAKEM GEÇTİ

Yedek kulübesinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cansu Tiryaki'nin tedavisi boyunca oyun durdu. Başarılı hakemin yönetime devam edemesinin ardından yönetmelik gereği yerine yan hakem geçti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.



