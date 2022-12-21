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Ziraat Türkiye Kupası'nda yürekler ağza geldi! Düdük çaldı, hakem rahatsızlandı

21.12.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Uşakspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından dördüncü hakem Cansu Tiryaki rahatsızlandı. İlk tedavisi yedek kulübesinde gerçekleştirilen Tiryaki, yönetime devam edemedi ve yerine yan hakem geçti. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yürekler ağza geldi! Düdük çaldı, hakem rahatsızlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kupanın 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada futbolseverleri korkutan anlar eden anlar yaşandı.

DÜDÜK ÇALDI, RAHATSIZLANDI

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Müsabakanın FIFA kokartlı dördüncü hakemi Cansu Tiryaki, ilk düdükten yalnızca birkaç dakika sonra rahatsızlandı. Yönetime devam edemeyen Tiryaki, kenara gelerek yedek kulübesinde bir süre oturdu ardından soyunma odasına götürüldü.

YERİNE YAN HAKEM GEÇTİ

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Yedek kulübesinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cansu Tiryaki'nin tedavisi boyunca oyun durdu. Başarılı hakemin yönetime devam edemesinin ardından yönetmelik gereği yerine yan hakem geçti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


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