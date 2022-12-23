Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi için geri sayım devam ediyor. 2 Aralık günü oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir adını son 16 turuna yazdırırken Galatasaray perşembe akşamı Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle son 16'ya kalmayı başardı. İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine dair detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da başlayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kura çekilişi A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ TAKIMLARI

ffAnkaragücü

Ümraniyespor

Sivasspor

Antalyaspor

Başakşehir

Fenerbahçe

Karacabey Belediyespor

Fatih Karagümrük

Alanyaspor

Trabzonspor

Beşiktaş

Kayserispor

Konyaspor

Gaziantep FK

Rizespor

Galatasaray



