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Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

23.12.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin yayınlanacağı kanal ve tarih bilgisi futbol severler tarafından merak konusu oldu. Kupada 20-21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak mücadelelerin ardından, kazanan takımlar son 16 turuna yükselecek. Son 16'nın seçileceği Ziraat Türkiye kura çekiminin detayları belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi için geri sayım devam ediyor. 2 Aralık günü oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir adını son 16 turuna yazdırırken Galatasaray perşembe akşamı Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle son 16'ya kalmayı başardı. İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine dair detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da başlayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kura çekilişi A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

ziraat türkiye kupası son 16 kura çekimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ TAKIMLARI

ffAnkaragücü

Ümraniyespor

Sivasspor

Antalyaspor

Başakşehir

Fenerbahçe

Karacabey Belediyespor

Fatih Karagümrük

Alanyaspor

Trabzonspor

Beşiktaş

Kayserispor

Konyaspor

Gaziantep FK

Rizespor

Galatasaray

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