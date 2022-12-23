Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi için geri sayım devam ediyor. 2 Aralık günü oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir adını son 16 turuna yazdırırken Galatasaray perşembe akşamı Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle son 16'ya kalmayı başardı. İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine dair detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da başlayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kura çekilişi A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
ffAnkaragücü
Ümraniyespor
Sivasspor
Antalyaspor
Başakşehir
Fenerbahçe
Karacabey Belediyespor
Fatih Karagümrük
Alanyaspor
Trabzonspor
Beşiktaş
Kayserispor
Konyaspor
Gaziantep FK
Rizespor
Galatasaray