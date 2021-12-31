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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

31.12.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı başlayacak. 5. tur eleme maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Galatasaray, 5. tur mücadelelerinde kendi evinde Denizlispor’a elenerek, şok yaşattı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devler, 16’ya kalma başarısı gösterdi. Süper Lig kulüplerinin dışında bir alt liglerde yer alan Altaş Denizlispor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor da son 16’ya kalma başarısı gösterdi. Son 16 turunun ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Altaş Denizlispor
Aytemiz Alanyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük
Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor
Fraport TAV Antalyaspor
Trabzonspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor
Yukatel Kayserispor
İttifak Holding Konyaspor
Adana Demirspor
Göztepe
Fenerbahçe
Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kura ve maç programı henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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