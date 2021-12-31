Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi devler, 16’ya kalma başarısı gösterdi. Süper Lig kulüplerinin dışında bir alt liglerde yer alan Altaş Denizlispor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor da son 16’ya kalma başarısı gösterdi. Son 16 turunun ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Altaş Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük

Kasımpaşa

Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor

Trabzonspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Yukatel Kayserispor

İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor

Göztepe

Fenerbahçe

Beşiktaş

Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kura ve maç programı henüz açıklanmadı.



