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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi açıklandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonunun maç takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupa mücadelesi; 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak 1. eleme turu maçları ile başlayacak.

Kupada 2. eleme turu maçları 20-22 Ekim, 3. tur 3-5 Kasım, 4. tur 24-26 Kasım ve 5. tur 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

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