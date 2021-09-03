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Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısında

03.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısında

Malatya'da biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdiği öne sürülen 4'ü firari 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Haydar Yeşil ile Abdullah Atılgan hazır bulundu.

Tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz sanıklar Adnan Dinçer, Mehmet Ali Badak ve Nihat Keskin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

İlker Çınar, suçsuz olduğunu ve FETÖ mağduru olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Müşteki Haydar Yeşil ise Çınar'ın mağdur olmadığını savunarak, "Çınar, bizzat işbirliği yapmıştır, mağdur değildir. Belge vermiş, ona verdiğim hattı FETÖ'cüler nereden biliyor? Çınar'ın ifadesi FETÖ kurgusudur. Buna ilişkin bilgi ve belgeleri savcılığa verdim. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Abdullah Atılgan da sahte belgelerle geçmişte Zirve Yayınevi davasına dahil edildiğini belirtti. Kendisiyle ilgili ifadelerin kimin tarafından hazırlatıldığını bilmediğini ifade eden Atılgan, Çınar'ın 2011 yılından bu yana geçimini nasıl sağladığının kendisine sorulmasını isteyerek, "15 yıldır tanıyorum, hiç bir iş yapmıyor." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmada daha sonra iddia makamının taleplerini dinledi. Duruşma savcısı, İlker Çınar'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

İlker Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki diğer talep ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

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