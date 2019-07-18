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Zirvedeki krater gölleri büyülüyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 18.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon sınırında Soğanlı Dağları üzerinde 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan krater gölleri, serin suları ve bozulmamış tabiatıyla tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

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Görüntüsüyle adeta mavi boncuğu andıran göller, alternatif turizm arayanların ilk tercihleri arasında yer alan Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasında ziyaretçilerini masmavi görüntüleriyle karşılıyor.

"Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan Aygır Gölü başta olmak üzere Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü, geçmişte sadece yöre halkı tarafından bilinirken özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce yaz aylarında tercih ediliyor.

Bayburt ve Trabzon'dan toprak yolla ulaşılan Aygır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı yakalıyor.

Ankara’da yoğun iş stresinden uzaklaşarak tatil için Doğu Karadeniz bölgesini seçen Cem Türker, Üzengili köyü Haldizen Yaylası'ndaki Aygır Gölü'ne ilk kez geldiğini belirterek, “Doğal güzellikleri çok fazla olan, tabiatı bozulmamış bir bölge burası. Aslında herkes gelsin burayı görsün demek istiyorum ama böyle yerlerin çok kalabalık olması da doğru değil gibi” dedi.

Bölgenin el değmemiş bir doğası olduğunu anımsatan Türker, “Çok yapılaşma yok, yolları asfalt değil ama araçla gelebiliyorsunuz. İnsanları arkadaş canlısı misafirperver insanlar. Yurdumuzun her tarafı güzel ama burası da özellikle görülmesi, gezilmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı.

Yalova’dan gelen ve tatilini Bayburt’ta ailesiyle birlikte geçiren ilkokul öğrencisi Dilara Arslan ise, Temmuz ayında kar görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Arslan, anne babası ve kardeşleriyle birlikte doğa gezisi yapmak için günübirlik olarak burayı ziyaret ettiklerini dile getirerek, “Burada dağlar var, bir sürü turist var, sis denizleri, dereler, ırmaklar ve kar var. Çok güzel burası” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Soğanlı Dağları krater gölü

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