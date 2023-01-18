YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi

Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi

18.01.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3 bin rakımlı dağda sürüler halinde gezinip yiyecek arayan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri dron kamerayla havadan görüntülendi.

Zirvesi karla kaplanan dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçileri, Erzincan’ın dağlarına renk katıyor. Yüksek kesimlere yağan karla birlikte zirve noktaları beyaza bürünen dağlarda gezinen dağ keçileri, Mert Yılmaz ve arkadaşı Umut Yıldız tarafından havadan kayıt altına alındı. Karlı arazide zaman zaman erkek dağ keçilerinin liderlik için birbirlerine güç gösterisinde bulundukları gözlenirken diğer dağ keçilerinin de sürü liderini takip ettikleri dron kameraya yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Joker’ operasyonu şüphelileri serbest kaldı‘Joker’ operasyonu şüphelileri serbest kaldı
Diyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyedeDiyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyede
Çan’da trafik kazası: 2 yaralıÇan’da trafik kazası: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:37
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:54
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.