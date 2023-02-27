ZİYA ŞENGÜL NEDEN ÖLDÜ? Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Ziya Şengül kimdir, kaç yaşındaydı, cenazesi ne zaman? Cenaze programı belli oldu!

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ziya Şengül hayata gözlerini yumdu. Ölümünden gün önce yoğun bakıma alınan Ziya Şengül'ün 26 Şubat Pazar günü öğleden sonra hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray'dan 'baş sağlığı' mesajı yayımlandı. İşte, Ziya Şengül'ün biyografisi ve ölüm nedeni ile ilgili detaylar...

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

Ziya Şengül 1944 yılında İstanbul'da doğdu.

Ziya Şengül 78 yaşında hayatını kaybetti. Futbola Ankara PTT’de başlayan Şengül 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer olduğu dönemde takımın en iyi oyuncularından biri olan Şengül Fenerbahçe’de ve Milli Takım’a kaptanlık yaptı.

2001 ile 2013 yılları arasında spor programında futbol yorumculuğu yaptı. Milli takımda oynadığı 21 maçın 17sinde kaptanlık yaptı. 1975'te Fenerbahçe–Trabzonspor maçında jübilesini yaparak aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

ZİYA ŞENGÜL NEDEN ÖLDÜ?

Ziya Şengül 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eski futbolcunun ölüm nedeni henüz açıklanmasa da KOAH hastalığı olduğu biliniyordu.

FENERBAHÇE'NİN EFSANE KAPTANLARINDAN ZİYA ŞENGÜL'ÜN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ziya Şengül'ün cenazesi, bugün (27 Şubat Pazartesi) Levent Afet Yolal Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ZİYA ŞENGÜL'ÜN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Ziya Şengül Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

