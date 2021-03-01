Ziyan etmeden: Bütün bir tavuğu adım adım kesmenin yolları!

Tavuk yemenin en ekonomik ve verimli yolu nedir diye soruyorsanız, kuşkusuz bütün tavuk almak ve bunu kendiniz parçalamak. Bütün hafta boyunca yiyebilir ya da parçalara ayırdığınız tavukları derin dondurucuya atabilir ihtiyacınız olduğu anda pişirebilirsiniz.
'Tavuğu ben parçalayamam' diye düşünmeyin çünkü inanın yapması düşünmekten çok daha kolay. Sadece keskin bir bıçak ve biraz konsantrasyon her şeyi çabucak yapmanızı sağlayacak. Ve bunu bir veya iki kez yaptığınızda, kendinizi bir profesyonel gibi hissedeceksiniz. Parmaklarınızı kullanarak kemiklerin nerede başladığını ve bittiğini ve eklemlerin nerede olduğunu hissedin. Hazırsanız başlıyoruz.
Adım 1: Butları ayırın. Budun üstündeki deriyi hafifçe kesin. Budu geriye doğru kıvırarak eklem yerlerini açın. Bıçakla etrafını keserek budu tavuktan ayırın.
Adım 2: Budu kemikten ayırın. Budun üzerindeki kemiğin üzerine birkaç kesik atarak çıkarın. İki kemiğin ortasını hafifçe kesin bıçağı et ve kemik arasına sürterek kemikleri etten ayırın. Üzerinde kalan kıkırdakları kesip alın.
Adım 3: Kanatları ayırın. Kanadı göğse bağlayan bölüme bıçakla küçük kesikler atın. Elinizle sağa sola hareket ettirerek eklem yerini bulun. Eklem yerinin etrafını bıçakla keserek kanadı tavuktan ayırın.
Adım 4: Derisini yüzün. Bıçakla çizikler atarak derinin ayrılmasını sağlayın. Elinizle çekerek yüzün. Tavuğa bağlı kısımlarını kesip deriyi çıkarın.
Adım 5: Göğüs etini ayırın. Göğüs etinin ortasından geçen kemiğin iki yanına kesik atın. Kenarındaki yağ çizgisinin hizasından bıçağın ucunu kullanarak yavaşça kesin ve göğüs kısmını kemikten ayırın.
Adım6: Filetosunu ayırın. Çıkardığını göğüs etine kısmen yapışık duran parçayı elinizle hafifçe çekerek koparın. Bu parçaya fileto denir.
Adım7: Yağları temizleyin. Göğüs etinin üzerinde kalan yağları temizleyin. İşte bütün tavuğu güzelce parçaladık. Şimdi bu tavuklardan nefis lezzetler hazırlayabilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun.
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