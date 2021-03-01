Ziyan etmeden: Bütün bir tavuğu adım adım kesmenin yolları!

Tavuk yemenin en ekonomik ve verimli yolu nedir diye soruyorsanız, kuşkusuz bütün tavuk almak ve bunu kendiniz parçalamak. Bütün hafta boyunca yiyebilir ya da parçalara ayırdığınız tavukları derin dondurucuya atabilir ihtiyacınız olduğu anda pişirebilirsiniz.

YAPMASI DÜŞÜNMEKTEN ÇOK DAHA KOLAY!

'Tavuğu ben parçalayamam' diye düşünmeyin çünkü inanın yapması düşünmekten çok daha kolay. Sadece keskin bir bıçak ve biraz konsantrasyon her şeyi çabucak yapmanızı sağlayacak. Ve bunu bir veya iki kez yaptığınızda, kendinizi bir profesyonel gibi hissedeceksiniz. Parmaklarınızı kullanarak kemiklerin nerede başladığını ve bittiğini ve eklemlerin nerede olduğunu hissedin. Hazırsanız başlıyoruz.

7 ADIMDA TAVUK PARÇALARA NASIL AYRILIR?

Adım 1: Butları ayırın. Budun üstündeki deriyi hafifçe kesin. Budu geriye doğru kıvırarak eklem yerlerini açın. Bıçakla etrafını keserek budu tavuktan ayırın.

Adım 2: Budu kemikten ayırın. Budun üzerindeki kemiğin üzerine birkaç kesik atarak çıkarın. İki kemiğin ortasını hafifçe kesin bıçağı et ve kemik arasına sürterek kemikleri etten ayırın. Üzerinde kalan kıkırdakları kesip alın.

Adım 3: Kanatları ayırın. Kanadı göğse bağlayan bölüme bıçakla küçük kesikler atın. Elinizle sağa sola hareket ettirerek eklem yerini bulun. Eklem yerinin etrafını bıçakla keserek kanadı tavuktan ayırın.

Adım 4: Derisini yüzün. Bıçakla çizikler atarak derinin ayrılmasını sağlayın. Elinizle çekerek yüzün. Tavuğa bağlı kısımlarını kesip deriyi çıkarın.