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Ziyaretçilerine masalsı yolculuk sunan Kurşunlu Şelalesi bu sezon daha gür çağlayacak

18.04.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yeşil ve mavinin buluştuğu Kurşunlu Şelalesi'nde suyun debisi, bu yılki yağışlarla yükseldi - Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya: - "Bu sene güzel yağış aldık. Buna göre en uzun ve rahat dönemimizi geçireceğiz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil tabiat parkıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Kurşunlu Şelalesi'ndeki su miktarı, bu yıl beklenenin üzerindeki yağışlarla arttı.

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra şelaleleriyle de dikkati çeken Antalya'da, şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Şelalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kurşunlu Şelalesi, ziyaretçilerini serinletmesinin yanı sıra sahip olduğu minik gölleri ve eşsiz florasıyla da tercih nedeni oluyor.

Şelale, suyun aktığı vadi boyunca ormanın derinliklerine doğru ilerleyen ziyaretçilerine, doğası ve dinginliğiyle huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor.

Gelin ve damatların da düğün günlerini ölümsüzleştirmek için gittiği şelale, zaman zaman doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

Yaklaşık 18 metre yüksekten akan şelalenin yanı sıra çağlayanların da renk kattığı tabiat parkı, bu yıl beklenenin üzerindeki yağışlardan nasibini aldı. Şelaledeki su miktarı, geçen yıllara göre arttı.

- "Uzun yıllardır kullanılmasına rağmen doğallığını muhafaza ediyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, AA muhabirine, Kurşunlu Şelalesi'nin en önemli ve en eski turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Kurşunlu'nun 14'ü endemik, 261 bitki türüne sahip olduğunu ve çeşitli su canlılarını barındırdığını dile getiren Kaya, şelalenin piknik alanları, yürüyüş güzergahlarını barındırdığını kaydetti.

Kaya, doğa harikasını her yıl ortalama 350 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Kurşunlu'ya salgın nedeniyle son 2 yıldır az sayıda ziyaretçinin geldiği belirten Kaya, bu yılki sezonun çok iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

Şelalenin turizme hizmet ettiğini vurgulayan Kaya, "Şelale, kullanırken korunan, korunurken kullanılan bir alanımız. Uzun yıllardır kullanılmasına rağmen doğallığını muhafaza eden alanlara en iyi örneklerden birisi." dedi.

- Şelalede su miktarı arttı

İsmail Kaya, şelalenin su miktarının bu yıl sevindirici boyutta olduğunu belirtti.

Küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle yaz aylarında su miktarının azaldığına işaret eden Kaya, "Bu sene güzel yağış aldık. Buna göre en uzun ve rahat dönemimizi geçireceğiz. Önceki yıllarda su miktarı mayısa kadar istenilen potansiyelde oluyordu, destek gerekebiliyordu. Bu yıl haziranın sonuna kadar şelalenin su durumunun gayet iyi olacağını öngörmekteyiz. Şelalemiz, ziyaretçilerine güzel bir görsel şölen sunacak." diye konuştu.

Kaya, su azaldığı zaman takviye yaptıklarını, DSİ'nin Kurşunlu Şelalesi'ne destek sağlayacak Aksu Barajı projesi tamamlandığında su sorununun da ortadan kalkacağını bildirdi.

İşletmeci Fikret Çıtırgı ise şelaleyi özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercih ettiğini, bu yıl beklenenin üzerinde ziyaretçi sayısını hedeflediklerini söyledi.

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