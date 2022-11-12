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Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu'nun hayatı

12.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu, ünlü şarkıcının 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Kanal D'de yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in 57. bölümü nedeniyle merak edildi. Ziynet Sali; Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Programın bu haftaki konsepti "Biraz Pop Biraz Taverna" olarak belirlendi. Peki Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Erkan Erzurumlu'nun hayatı!

Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu'nun hayatı

Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Seslendirdiği Kalbim Tatilde, Efkarım Var, Ağlar mıyım Ağlamam Beş Çayı, Amman Kuzum gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Peki, Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Erkan Erzurumlu hakkında merak edilenler...

ZİYNET SALİ'NİN EŞİ ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

Erkan Erzurumlu 4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra'da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı'nın babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.

Ziynet Sali kimdir

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle 6 yaşına kadar Londra'da yaşayan Sali, 1981 yılında Kıbrıs'a döndü ve eğitim hayatına başladı. Lise yıllarında KKTC Kültür Bakanlığı TSM Korosu'nun en genç solisti olan Ziynet Sali, sonraki yıl TSM ve THM dersleri alarak İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na hazırlandı.

Ziynet Sali kimdir

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünün sınavını başarıyla geçti ve İstanbul'da müzik eğitimine başladı. Konservatuvarda okurken profesyonel sahne çalışmalarına piyano eşliğinde İngilizce ve Latin şarkılar söyleyerek ilk adımını attı.

1999 yılında konservatuvardan müzik öğretmeni olarak mezun olan Ziynet Sali, profesyonel müzik çalışmalarına devam etti. 2000 yılında ilk albümü "BA-BA"yı piyasaya çıkarır.

Bu albümdeki "BA-BA" isimli şarkıyı Türkçe ve Yunanca yorumlar ve Yunanca aksanı ile dikkat çeken Zeynep Sali, 2004 yılında yayınladığı ikinci albümü "Amman Kuzum" ülke çapında ses getirdi. 2006 yılında "Mor Yıllar " isimli üçüncü solo albümü yayınlandı. Bu albümde yer alan "Zordur Oğlum" isimli şarkı ile ilk kez ülkesini uluslararası bir yarışmada temsil etti ve Euro Dance Uluslarası İnternet Yarışması'nda tüm Avrupa'da yapılan halk oylamasıyla birincilik kazandı.

Ziynet Sali kimdir

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