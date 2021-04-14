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Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir

14.04.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasının asi çocuğu Zlatan Ibrahimovic'in adı son dönemde birçok olaya karıştı. Son olarak İsveçli golcünün ülkesinde bir bahis şirketine ortak olduğu iddiası büyük ses getirdi. Şirketin CEO'su bu iddiayı doğrularken FIFA kurallarına göre, Ibrahimovic 3 yıl futboldan men cezası alabilir. 39 yaşındaki yıldız eğer ceza alırsa en erken 42 yaşında futbola geri dönebiliyor.

Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in başı bu kez bir bahis şirketine ortak olmak nedeniyle belaya girebilir.

39 yaşındaki İsveçli golcünün, 2018'den bu yana merkezi Malta'da olan bir bahis şirketinin %10 hissedarı olduğu ortaya çıktı. FIFA ve UEFA kurallarına göre, futbolcuların bahis oynaması ve bahis firmalarıyla ortaklık yapması yasak olduğu için Zlatan Ibrahimovic'in ceza alması gündeme geldi.

Malta merkezli bahis firması, Zlatan Ibrahimovic'in şirkette hissesinin olduğunu doğruladı. FIFA ve UEFA talimatlarına göre, bahis yönetmeliğinin ihlali durumunda, sporculara 100 bin euroya kadar para cezası ve 3 yıl futboldan men verilebilir.

UEFA ve FIFA'dan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili henüz bir açıklama gelmezken, konuyla ilgili olarak kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.


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