"Zlatan Ibrahimovic bile Osimhen'i ikna edemedi" Galatasaray için flaş sözler...

Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, İtalya'da gündemden düşmüyor. Milan'ın talip olduğu iddia edilen Osimhen'in sarı-kırmızılıları tercih etmesinin detayları paylaşıldı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC DEVREYE GİRDİ

Milan'da kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, Osimhen'i ikna etmek için devreye girdi fakat yıldız oyuncu İtalyan devini reddedip Galatasaray'a imza attığı yazıldı.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Milan'ın İtalya'da şampiyon olacağına inanmayan Osimhen, Galatasaray'ı bu sebeple seçtiği ifade edildi. Rekabetçi bir takımda forma giymeyi isteyen Osimhen'in Galatasaray tercihi İtalyan medyasında gündem oldu.