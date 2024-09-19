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"Zlatan Ibrahimovic bile Osimhen'i ikna edemedi" Galatasaray için flaş sözler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 14:35
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Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Osimhen ismi Avrupa'da gündeme gelmeye devam ediyor. Nijeryalı yıldızın birçok talibi olmasına rağmen Galatasaray'ı tercih etmesi sonrası İtalya basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

"Zlatan Ibrahimovic bile Osimhen'i ikna edemedi" Galatasaray için flaş sözler...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, İtalya'da gündemden düşmüyor. Milan'ın talip olduğu iddia edilen Osimhen'in sarı-kırmızılıları tercih etmesinin detayları paylaşıldı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC DEVREYE GİRDİ

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Milan'da kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, Osimhen'i ikna etmek için devreye girdi fakat yıldız oyuncu İtalyan devini reddedip Galatasaray'a imza attığı yazıldı.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

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Milan'ın İtalya'da şampiyon olacağına inanmayan Osimhen, Galatasaray'ı bu sebeple seçtiği ifade edildi. Rekabetçi bir takımda forma giymeyi isteyen Osimhen'in Galatasaray tercihi İtalyan medyasında gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Zlatan Ibrahimovic galatasaray Osimhen
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