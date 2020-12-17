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Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakacağı tarihi söyledi

İTALYA HABERLERİ  | 17.12.2020 11:17 | Son Güncelleme

Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic 39 yaşında olmasına rağmen takımının en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Kariyerinde birçok önemli takımda oynayan Ibrahimovic futbolu bırakacağı tarih hakkında ipucu verdi. Öte yandan İtalya Serie A'da lider konumda olmalarına rağmen henüz bir şey kazanmadıklarını söyleyen İsveçli yıldız takım arkadaşlarını uyardı.

Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakacağı tarihi söyledi

İtalya Serie A'da geride kalan 10 haftada topladığı 26 puanla lider konumda olan Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşlarını uyardı.

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BBC Sport'a konuşan 39 yaşındaki futbolcu, "İnanılmaz bir form yakaladık, harika gidiyoruz ama hala hiçbir şey kazanmadık, bunu aklımızda tutmalıyız" dedi.

FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Kendi form durumundan bahseden Ibrahimovic, "Yaptığım şeyleri yapamayana kadar futbol oynamaya devam edeceğim. Fiziksel olarak iyi kalmam gerekiyor ve gerisi kendiliğinden gelecek" şeklinde konuştu.

(AJANSSPOR)


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gercekten adam tarih vermis gunu gunune...
bizim futbolculara örnek alsın.bu adamın ölüsü bizim üç futbolcu eder.
bu hala daha futbol oynuyormuydu:)ben emekli sanmıştım..
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