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Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor

07.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan'ın dünya yıldızı futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, futbolu bırakma kararı aldı. 40 yaşındaki golcü oyuncunun artık normal yaşantısına vakit ayırıp futbol kariyerini bitireceği öğrenildi.

Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor
Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

İSÇ İsveç
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Gelmiş geçmiş en büyük golcüler arasında gösterilen Ibrahimovic futbolu bırakıyor... Efsane haline gelen ve birçok hayranı bulunan golcü oyuncu kariyerine noktayı koyuyor.

SEZON SONU BIRAKIYOR

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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İsveçli golcü, Milan ile ligi veya kupayı kazanması durumunda sezon sonunda futbolu bırakacak.Haberde, Ibrahimovic'in bu karara yönelmesinde İsveç'in Dünya Kupası'na katılamayacak olmasının önemli bir etken olduğu belirtildi.

EN ÇOK KAZANANLARDAN BİRİ

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40 yaşındaki golcünün Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biterken, yeni sözleşme için henüz görüşmeler de başlamadı. Mevcut kontratında İtalyan devinden yıllık 7 milyon euro alan Ibrahimovic, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.


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Anahtar Kelimeler:
Milan
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