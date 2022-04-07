Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor

Gelmiş geçmiş en büyük golcüler arasında gösterilen Ibrahimovic futbolu bırakıyor... Efsane haline gelen ve birçok hayranı bulunan golcü oyuncu kariyerine noktayı koyuyor.

SEZON SONU BIRAKIYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İsveçli golcü, Milan ile ligi veya kupayı kazanması durumunda sezon sonunda futbolu bırakacak.Haberde, Ibrahimovic'in bu karara yönelmesinde İsveç'in Dünya Kupası'na katılamayacak olmasının önemli bir etken olduğu belirtildi.

EN ÇOK KAZANANLARDAN BİRİ

40 yaşındaki golcünün Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biterken, yeni sözleşme için henüz görüşmeler de başlamadı. Mevcut kontratında İtalyan devinden yıllık 7 milyon euro alan Ibrahimovic, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.



