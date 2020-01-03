Zlatan İbrahimovic, Milan'da 21 numaralı formayı giyecek

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Milan, Zlatan İbrahimovic'i kadrosuna kattı. Milano'da yüzlerce taraftarın karşıladığı İsveçli yıldız, sağlık kontrolünün ardından 6 aylık resmi sözleşmeye imza attı.
Kırmızı siyahlılar, sezon sonunda sözleşmeyi 1 yıl daha uzatabilecek. 38 yaşındaki futbolcu, Pioli'nin şans vermesi halinde bu hafta Sampdoria'ya karşı sahaya çıkabilir.
38 yaşındaki oyuncu Milan'da 21 numaralı formayı giyecek. 2. Milan dönemiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalar yapan Zlatan İbrahimovic, "Her zaman buranın benim evim olduğunu söyledim ve sonunda buraya geldim. Başka takımlarda da oynadım ve buraya geldim. Önemli olan da bu. Sonunda buradayım ve San Siro'da beni bekleyin. San Siro'yu yeniden sevinçle yerinden oynatacağım" ifadelerini kullandı.
2010-2012 yılları arasında Milan forması giyen İbrahimovic, 61 maça çıkıp, 42 gol kaydetti. İtalyan ekibi Seri A'daki son şampiyonluğunu Zlatan'ın forma giydiği 2010-11 sezonunda kazanmıştı.
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