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Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu!

İTALYA HABERLERİ  | 20.11.2018 21:28 | Son Güncelleme

Geçen sezon MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer olan ve attığı gollerle Amerika Birleşik Devletleri'nde de adından söz ettiren Zlatan Ibrahimovic, Avrupa'ya dönüyor. 37 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in yeni adresi...

Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu!

İtalya Serie A takımlarından Milan, eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ile yeniden anlaştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre MLS ekibi LA Galaxy'de oynayan Zlatan Ibrahimovic, sezon sonuna kadar kiralık Milan'da oynayacak.

Sky Spors'a konuşan Milan Sportif Direktörü Leonardo, transferi doğrularken ''İbrahimovic, Milan'a çok yakın. Çok özel yetenekleri olan bir oyuncu. Saha içinde herkesi motive edebilen birisi.'' sözlerini kullandı.

37 yaşındaki İsveçli golcü, 2010-2012 yılları arasında Milan'da oynamış ve 56 gol, 24 asist kaydetmişti.

Ibrahimovic, LA Galaxy'de ise bu sezon çıktığı 27 maçta 22 gol ve 10 asistlik bir performans gösterdi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
zlatan ibrahimovic milan

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