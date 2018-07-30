Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı

MLS'te Los Angeles Galaxy ile Orlando City arasında oynanan maç nefes kesti. Tam yedi golün atıldığı maça Los Angeles Galaxy’nin İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. Los Angeles Galaxy’nin 4-3 kazandığı maçta üç gol birden atarak yeni takımında ilk kez hat-trick sevinci yaşayan Zlatan Ibrahimovic, alınan üç puanın da mimarı oldu. Zlatan Ibrahimovic böylece Los Angeles Galaxy forması ile çıktığı 17. maçında 15. golüne imza attı.

Los Angeles’ta oynanan maça konuk ekip Orlando City iyi başladı. Henüz 18. dakikada Cristian Higuita ile öne geçen Orlando City’ye Giovani dos Santos yanıt verdi. Meksikalı yıldız, Los Angeles Galaxy adına eşitliği sağladı. İlk yarının berabere biteceği düşünülürken, Michael Ciani’nin kendi kalesine attığı gol, Los Angeles Galaxy’nin soyunma odasına yenik girmesine neden oldu. İkinci yarı sazı eline alan Zlatan Ibrahimovic, 47. dakikada attığı golle yeniden eşitliği sağladı. Ancak 54. dakikada Dominic Dwyer, konuk ekibi yeniden öne geçirdi.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada son sözü Zlatan Ibrahimovic söyledi. 67 ve 71. dakikalarda sahneye çıkan İsveçli yıldız, dört dakika içinde attığı iki golle Los Angeles Galaxy’yi yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic’in ABD’deki ilk hat-trick’i ile sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

