SPOR

Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, takımının Orlando City'yi 4-3 yendiği maçta yıldızlaştı. Üç gol birden atarak Los Angeles Galaxy'yi galibiyete taşıyan Zlatan Ibrahimovic, böylece yeni takımında ilk kez hat-trick yapmış oldu.

Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı

MLS'te Los Angeles Galaxy ile Orlando City arasında oynanan maç nefes kesti. Tam yedi golün atıldığı maça Los Angeles Galaxy’nin İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. Los Angeles Galaxy’nin 4-3 kazandığı maçta üç gol birden atarak yeni takımında ilk kez hat-trick sevinci yaşayan Zlatan Ibrahimovic, alınan üç puanın da mimarı oldu. Zlatan Ibrahimovic böylece Los Angeles Galaxy forması ile çıktığı 17. maçında 15. golüne imza attı.

Los Angeles’ta oynanan maça konuk ekip Orlando City iyi başladı. Henüz 18. dakikada Cristian Higuita ile öne geçen Orlando City’ye Giovani dos Santos yanıt verdi. Meksikalı yıldız, Los Angeles Galaxy adına eşitliği sağladı. İlk yarının berabere biteceği düşünülürken, Michael Ciani’nin kendi kalesine attığı gol, Los Angeles Galaxy’nin soyunma odasına yenik girmesine neden oldu. İkinci yarı sazı eline alan Zlatan Ibrahimovic, 47. dakikada attığı golle yeniden eşitliği sağladı. Ancak 54. dakikada Dominic Dwyer, konuk ekibi yeniden öne geçirdi.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada son sözü Zlatan Ibrahimovic söyledi. 67 ve 71. dakikalarda sahneye çıkan İsveçli yıldız, dört dakika içinde attığı iki golle Los Angeles Galaxy’yi yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic’in ABD’deki ilk hat-trick’i ile sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordumTalisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şokRonaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zlatan ibrahimovic los angeles galaxy Orlando City

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız için bomba iddia

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim ve Aziz Yıldırım açıklaması!

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı

Zlatan Ibrahimovic, Orlando City maçında hat-trick yaptı

Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum

Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum

Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok

Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Borussia Dortmund'u yendi

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, Borussia Dortmund'u yendi

Atletico Madrid bombayı patlattı

Atletico Madrid bombayı patlattı

Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları

Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.