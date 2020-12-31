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Zlatan Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj

FUTBOL HABERLERİ  | 31.12.2020 22:10 | Son Güncelleme

Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic, O Ses Türkiye Yılbaşı programının jürisi Ebru Gündeş'e özel bir mesaj yolladı.

Zlatan Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj

O ses Türkiye'nin Yılbaşı özel programında Zlatan Ibrahimovic sürprizi yaşandı.

Programa yarışmacı olarak katılan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, jüri koltuğunda oturan Ebru Gündeş'e takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj getirdi.

İsveçli süperstar, "Ebru Güneş, senin hayranlarından biriyim. Güzel şarkılarını söylemeye devam et, en sevdiğim şarkın da Çingenem." şeklinde hayranlığını dile getirdi.

Hakan Çalhanoğlu da, tecrübeli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sözlerini Ebru Gündeş'e iletti.

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