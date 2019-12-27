Zlatan Ibrahimovic yeniden Milan'da

Milan Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından, "IZ Coming" (IZ Geliyor) başlığıyla yapılan paylaşımların ardından, Ibrahimovic'in transferi resmen ilan edildi.
????????⚫#IZCOMING pic.twitter.com/gYevxuk9SO— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
"Milan, Zlatan Ibrahimovic'in yeniden kulübümüze imza attığını açıklamaktan memnuniyet duyar" ifadeleri kullanılan açıklamada, oyuncuyla 6 aylık bir sözleşme yapıldığı, sezon sonunda mukaveleyi 1 yıl daha uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.
38 yaşındaki golcünün, Milan forması giydiği 2010-11 ile 2011-2012 sezonlarında 85 maça çıkıp, 56 gol attığı, kulübün 18. Serie A şampiyonluğu ile İtalya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadığı vurgulandı.
Kulüp açıklamasında Ibrahimovic'in, "Çok saygı duyduğum bir kulübe ve sevdiğim Milano şehrine geri dönüyorum. Takım arkadaşlarımla bu sezonki gidişatı değiştirmek için birlikte savaşacağım. Bunun olması için elimden geleni yapacağım" sözlerine yer verildi.
Ibrahimovic, kısa süre önce ABD'nin Los Angeles Galaxy takımındaki kontratını uzatmayacağını belirtip, Milan'a dönüş sinyali vermişti.
(AA)
Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu
Enes Ünal’ın mutlu günü
Adanaspor rahat kazandı
Jose Sosa için bomba iddia!
''Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok''
F.Bahçe yöneticisinden G.Saray'a şok sözler
Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı
İşte G.Saray'ın kamp programı
F.Bahçe'den Ozan Tufan kararı
Eski ünlü futbolcu hayatını kaybetti
İşte yeni adresi
Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor
Cengiz Ünder baba ocağında
Samsunspor’da çifte imza
Yeni teknik direktörle yıldızı barışmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum