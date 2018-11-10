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Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Beşiktaş'ta forma giyen öğrencisi Vida'yı ve Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'na katılan ve "Avrupa'da yılın en iyi antrenörü" ödülünü alan 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, açıklamalarda bulundu.

Dalic, Domagoj Vida ve Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmic dolayısıyla Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını bildiğini ifade etti.

"VIDA TAM BİR SAVAŞÇI"
Vida ile çok sık görüştüğünü vurgulayan Dalic, "Vida, tam bir savaşçı olduğu için Ürdün milli maçında onu kaptan olarak seçtim. Çünkü çok mücadeleci bir oyuncu. Beni Beşiktaş maçına davet etti. Programımı ayarlayabilirsem, Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ın bir maçında onu destekleyeceğim" diye konuştu.

"FENERBAHÇE, HER ZAMAN FENERBAHÇE'DİR"
Zlatko Dalic, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 29 Kasım'da oynanacak maçın her iki takım için de önemli olduğunu ifade etti.

Dinamo Zagreb'in Spartak Trnava'yı sahasında 3-1 yenerek grup liderliğini devam ettirdiğini belirten Hırvat teknik adam, şöyle konuştu:

"Hırvat basını Fenerbahçe maçını önemsiyor. Dinamo Zagreb, 3-1 kazandığı Spartak Trnava zaferiyle turu geçmeyi garantiledi ancak Fenerbahçe maçını önemsiyorlar. Çünkü grubu birinci sırada bitirmek istiyorlar. Fenerbahçe'de hoca değişikliği oldu, kötü sonuçlar aldılar ama bu önemli değil. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. Dolayısıyla Dinamo Zagreb de bu maçı ciddiye alacaktır. Çok zor bir maç olmasını bekliyorum."

"TEK ODAKLANDIĞIM NOKTA MİLLİ TAKIM"
Dalic, Türk takımlarına transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili soru üzerine, adının bu yönde anılmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Hırvatistan Milli Takımı ile daha iki yıllık sözleşmesi olduğunu belirten Dalic, şu anda tek odaklandığı noktanın milli takım olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Zlatko Dalic Fenerbahçe domagoj vida

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam haklı şikeci her zaman şikecidir utanmadan anıtkabire gidiyor yüzsüz ırkcı eyyamcı şikeci hırsızlar hı hı
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