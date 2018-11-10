Zlatko Dalic'ten Vida ve Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği 39. Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Sempozyumu'na katılan ve "Avrupa'da yılın en iyi antrenörü" ödülünü alan 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, açıklamalarda bulundu.

Dalic, Domagoj Vida ve Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmic dolayısıyla Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını bildiğini ifade etti.

"VIDA TAM BİR SAVAŞÇI"

Vida ile çok sık görüştüğünü vurgulayan Dalic, "Vida, tam bir savaşçı olduğu için Ürdün milli maçında onu kaptan olarak seçtim. Çünkü çok mücadeleci bir oyuncu. Beni Beşiktaş maçına davet etti. Programımı ayarlayabilirsem, Türkiye'ye gelerek Beşiktaş'ın bir maçında onu destekleyeceğim" diye konuştu.

"FENERBAHÇE, HER ZAMAN FENERBAHÇE'DİR"

Zlatko Dalic, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 29 Kasım'da oynanacak maçın her iki takım için de önemli olduğunu ifade etti.