Zonguldak Adliyesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlendi

Kan bağışı kampanyasına Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur ve Baro Başkanı Türker Kapkaç başta olmak üzere Zonguldak Adliyesi’nde görevli Hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar, adliye personeli ve adliyeye işlemleri için gelen vatandaşlar da kan vererek destek ve katkı sağladılar.

Bugüne kadar yaptığı kan bağışları nedeniyle Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak ve Zonguldak Adliyesi Ön Büro Personeline Türk Kızılay Zonguldak Şube Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

