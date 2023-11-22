YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak Adliyesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlendi

Zonguldak Adliyesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlendi

22.11.2023 13:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Adliyesi’nde kan bağış kampanyası düzenlendi.Türk Kızılay Zonguldak Şubesi koordinesinde, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığı, Zonguldak İdaresi Mahkemesi Başkanlığı ve Zonguldak Baro Başkanlığı tarafından Zonguldak Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Adliyesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlendi

Kan bağışı kampanyasına Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur ve Baro Başkanı Türker Kapkaç başta olmak üzere Zonguldak Adliyesi’nde görevli Hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar, adliye personeli ve adliyeye işlemleri için gelen vatandaşlar da kan vererek destek ve katkı sağladılar.
Bugüne kadar yaptığı kan bağışları nedeniyle Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak ve Zonguldak Adliyesi Ön Büro Personeline Türk Kızılay Zonguldak Şube Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da trafik kazası: 3 yaralıHatay’da trafik kazası: 3 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyorKartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Muş’ta ailelerin eylemi devam ediyorMuş’ta ailelerin eylemi devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:44
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
19:00
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.