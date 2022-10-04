Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

