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Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı

04.10.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak meteoroloji genel müdürlüğü

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